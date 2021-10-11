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05:04, 11 октября 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины под колесами электробуса в Москве

В столичном департаменте транспорта заявили, что накануне вечером на площади Киевского вокзала ее ударил и толкнул на проезжую часть некий мужчина. Ведомство опубликовало запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.


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