Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины под колесами электробуса в Москве

В столичном департаменте транспорта заявили, что накануне вечером на площади Киевского вокзала ее ударил и толкнул на проезжую часть некий мужчина. Ведомство опубликовало запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемый задержан, передает ТАСС.