Роскомнадзор, как пишет газета «Ведомости» потребовал от сервиса Twitch сведений о масштабной утечке

В ведомстве отметили, что россияне могут потребовать компенсаций. За отказ предоставить информацию американскую компанию могут привлечь в России к административной ответственности. На прошлой неделе в открытом доступе оказались переписка и данные о доходах пользователей сервиса Twitch от видеотрансляций.