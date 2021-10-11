Евросоюз накануне вновь призвал Белоруссию отменить смертную казнь

Посол ЕС в республике Дирк Шубель отметил, что достаточной причиной для введения моратория является создание все большего вакуума справедливости и верховенства права в стране, передает «Интерфакс». Дипломат напомнил, что Белоруссия остается единственной страной в Европе, в которой применяется смертная казнь.

