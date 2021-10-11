Президент Сербии Александр Вучич рассчитывает, что страна получит российский газ по минимальной цене

По его словам, у него есть обещание главы МИДа Сергея Лаврова обсудить этот вопрос с президентом Владимиром Путиным. С Лавровым Вучич накануне встретился в Белграде. На прошлой неделе цены на газ в Европе неоднократно достигали рекордных уровней.