Киевская полиция рассматривает две версии смерти 33-летнего депутата Верховной Рады Антона Полякова

Это отравление и самостоятельное употребление метадона, сказал представитель ведомства в эфире канала «Украина-24». Депутата нашли мертвым в такси утром в пятницу. В его крови обнаружили алкоголь и метадон – лекарственный препарат, который применяется как анальгетик и при лечении наркотической зависимости