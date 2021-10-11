Чиновники уверяют, что продуктовые наборы в несколько раз дороже спиртного. В обмен на набор нужно назвать место приобретения алкоголя. Накануне число жертв отравления метиловым спиртом выросло до 34 человек, более 30 пострадали.
Власти Оренбургской области предложили жителям обменять алкоголь сомнительного качества на еду
Чиновники уверяют, что продуктовые наборы в несколько раз дороже спиртного. В обмен на набор нужно назвать место приобретения алкоголя. Накануне число жертв отравления метиловым спиртом выросло до 34 человек, более 30 пострадали.