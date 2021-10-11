Ректор Малой академии наук Якутии сообщил, что его уволили из-за отказа отдать здание под ковидный госпиталь

Глава академии Василий Павлов пояснил в «Инстаграме», что расценил такое требование как фактическое закрытие учреждения. В свою очередь, министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев сказал местным СМИ, что другого подходящего здания нет, кроме как интерната, нет. Малая академия наук Якутии – это государственный региональный центр выявления и поддержки одаренных детей.

