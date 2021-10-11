Полиция Брюсселя насчитала 20 тысяч участников акции за борьбу с изменениями климата

Демонстрация прошла накануне в столице Бельгии без инцидентов. Организаторы оценили ее численность в 50 тысяч человек. Устроители мероприятия уверяют, что его участники соблюдали социальную дистанцию, чтобы не допустить вспышки коронавируса.