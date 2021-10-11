Десять стран Евросоюза выступили за развитие атомной энергетики из-за роста цен на газ и изменения климата

Авторами статьи во французской газете «Фигаро» стали представители правительств Франции, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Хорватии и Чехии. На прошлой неделе цены на газ неоднократно достигали рекордных отметок.

