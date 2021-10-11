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03:05, 11 октября 2021

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что пострадавшая в ДТП в Сочи находится в тяжелом состоянии

Ей удалили селезенку, у нее травмы головы, легких и бедра. Собчак написала в своем телеграм-канале, что продолжает поиск родственников погибшей в автоаварии женщины и подчеркнула, что намерена оказать всем пострадавшим помощь.
В субботу вечером столкнулись «Мерседес», в котором ехала Ксения Собчак, и «Фольксваген». По данным полиции, пассажирка второго автомобиля погибла на месте, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. В прокуратуре Краснодарского края сказали «Интерфаксу», что водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу.


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