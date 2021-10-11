Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которой был запрещен въезд в Россию, проведет сегодня переговоры в Москве

Ей разрешили визит в обмен на исключение россиянина из санкционого списка США, сообщили в МИДе. По сведениям газеты «Коммерсант», это замглавы департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. У Нуланд запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами. После Москвы американский дипломат, как ожидается, полетит в Бейрут, затем в Лондон.