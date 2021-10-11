Замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которой был запрещен въезд в Россию, проведет сегодня переговоры в Москве

Ей разрешили визит в обмен на исключение россиянина из санкционого списка США, сообщили в МИДе. По сведениям газеты «Коммерсант», это замглавы департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Константин Воронцов. У Нуланд запланирован ряд встреч с российскими официальными лицами. После Москвы американский дипломат, как ожидается, полетит в Бейрут, затем в Лондон.
2021-10-11T03:04:14+03:00
2021-10-11T03:04:14+03:00
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03:04, 11 октября 2021
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