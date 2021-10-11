Президент Бразилии сказал, что пропустил футбольный матч из-за отсутствия прививки от коронавируса

Глава государства Жаир Болсонару раскритиковал подобные ограничения и сказал, что ему не нужно вакцинироваться из-за большого количества антител. В сентябре во время поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Болсонару из-за отсутствия прививки пришлось есть еду из ресторана на улице.