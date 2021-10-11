Пенитенциарная служба Грузии отрицает, что состояние здоровья Михаила Саакашвили в тюрьме ухудшилось

В связи с голодовкой бывший президент страны находится под постоянным наблюдением врачей, заявили ночью в ведомстве, передает «Интерфакс». В воскресенье личный врач Саакашвили сообщил, что политик, который продолжает голодовку с первого октября, с трудом ходит и говорит. После этого у тюрьмы в городе Рустави стали собираться сторонники Саакашвили с призывами к нему прекратить голодовку. В Грузии бывший президент ранее был заочно приговорен суммарно к 9 годам заключения.
2021-10-11T02:04:04+03:00
2021-10-11T02:04:04+03:00
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02:04, 11 октября 2021
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