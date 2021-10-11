Глава «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что переговоры с президентом Украины бессмысленны

Зампред Совбеза назвал руководство соседней страны невежественными и необязательными людьми, которые постоянно меняют свою позицию. Вопросу отношений с Украиной Медведев посвятил статью в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант». Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.