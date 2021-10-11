Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций

В финале турнира в Милане французы победили команду Испании со счетом 2:1. Счет открыл на 64-минуте испанец Микель Оярсабаль, но уже через две минуты Карим Бензема забил ответный гол, а на 80-й минуте Килиан Мбаппе довел счет до победного. Турнир Лига наций проводится второй раз. Ранее его выиграла команда Португалии. Французы – действующие чемпионы мира.