Сборная Франции по футболу выиграла Лигу наций

В финале турнира в Милане французы победили команду Испании со счетом 2:1. Счет открыл на 64-минуте испанец Микель Оярсабаль, но уже через две минуты Карим Бензема забил ответный гол, а на 80-й минуте Килиан Мбаппе довел счет до победного. Турнир Лига наций проводится второй раз. Ранее его выиграла команда Португалии. Французы – действующие чемпионы мира.
2021-10-11T01:05:59+03:00
2021-10-11T01:05:59+03:00
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01:05, 11 октября 2021
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