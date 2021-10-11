В Стокгольме сегодня объявят лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля

Имена кандидатов держатся как всегда, в секрете. Среди основных претендентов – ученые из США. В прошлом году премию получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.
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Имена кандидатов держатся как всегда, в секрете. Среди основных претендентов – ученые из США. В прошлом году премию получили американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов.
МИД: Россия направила в ОЗХО встречный демарш на письмо западных стран по делу Навального «Российская сторона считает ответ, полученный от Германской Стороны 2 октября 2020 года, неудовлетворительным. Ответов от Французской и Шведской Сторон в рамках запросов по статье IX Конвенции РФ не получила вовсе…»
Нобелевская премия для России, что изменилось? Вывод – главное достижение нашего народа не навязываемый миф о победе в войне, бездарно проведеннной почти столетие назад с потерей 42-х млн жизней, а что несмотря на столетие цензуры и подавления, российский народ выше всего ценит свободу и правду…