Сторонники Михаила Саакашвили поздно вечером собрались у стен тюрьмы, где он находится

Они просят в эфире телеканала «Мтавари архи» бывшего президента Грузии прекратить голодовку, передает «Интерфакс». Гендиректор канала и адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что если политику не окажут медицинскую помощь, то голодовка может привести к его смерти. Защитник сказал, что намерен сегодня встретиться с Саакашвили. Бывший лидер страны объявил голодовку первого октября, когда был задержан после возвращения на родину перед муниципальными выборами.