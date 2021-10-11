Российский МИД считает абсолютно неприемлемым объединение Албании и Косово

Это откровенная провокация, которая подрывает стабильность в регионе, подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова. Так в министерстве отреагировали на заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, который сказал, что его цель – объединение республики с Косово.