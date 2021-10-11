Сборная Россия по футболу в гостях сыграет с командой Словении в рамках отбора к Чемпионату мира 2022 года

Россияне подходят к этой встрече в статусе одного из лидеров группы H.

Отрыв в 6 очков от третьего места, которое занимает Словения, хотя и кажется уверенным, но еще абсолютно ничего не гарантирует. Одна из причин – это то, что сборная России продолжает страдать от травм своих футболистов: различные повреждения есть уже у восьми игроков команды, которые были вынуждены ее покинуть. В том числе и у лидеров – например, у полузащитника Александра Головина. Да и сама Словения остается непростым соперником: в марте на своем поле она обыграла другого фаворита группы – сборную Хорватии.

Интересно, что словенцы в качестве домашнего стадиона впервые в этом отборочном цикле выбрали арену в городе Мариборе. Она в свое время уже успела оставить для российской сборной и ее болельщиков не самые приятные воспоминания. Именно здесь в 2009 году Россия сенсационно проиграла Словении со счетом 0:1 и не попала на Чемпионат мира по футболу в ЮАР. Если же сегодня команде удастся одержать победу, она гарантирует себе в группе как минимум второе место. Оно дает право участвовать в стыковых матчах за право выйти на Чемпионат мира в Катаре в следующем году.

Игра между сборными России и Словении начнется в 21:45.