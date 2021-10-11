Сборная Франции по футболу победила в Лиге наций

Матч против Испании завершился со счетом 2:1, игра проходила на стадионе Сан-Сиро в Милане. Забитыми мячами у победителей отметились Карим Бензема (66-я минута) и Килиан Мбаппе (80). У проигравших отличился Микель Оярсабаль (64). Нападающий Антуан Гризманн провел сотый матч за сборную Франции.

Лига наций – это международный турнир, который проводится под эгидой УЕФА. Первым победителем в 2019-м стала сборная Португалии.