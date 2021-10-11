Замгоссекретаря США Виктория Нуланд сегодня прибывает в Москву с рабочим визитом

Она встретится с официальными лицами в МИДе и других ведомствах, чтобы обсудить ряд двусторонних региональных и глобальных вопросов, в том числе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Нуланд получила определенную известность в России после нескольких визитов в Киев в ходе событий февраля 2014-го. Ей запретили въезд в Россию, но теперь, как объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, в обмен на ее визит в Москву Вашингтон согласился вычеркнуть часть россиян из своего санкционного списка (каких именно, не разглашается).