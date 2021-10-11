Ряд российских регионов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации вновь ужесточают коронавирусные ограничения

Наиболее частое требование, с которым придется столкнуться гражданам – цифровые коды. Их использование вводят в Чечне, Чувашии и Татарстане. Получить заветную комбинацию цифр смогут только те, кто уже привился от опасной инфекции или переболел ею в последние полгода. В этих же регионах намерены ограничить число посетителей массовых мероприятий и изолировать пенсионеров.

Кроме того, в Крыму работодателей обяжут вновь перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет. Для этой категории граждан также до декабря отменят льготный проезд в общественном транспорте. А организации, где привито менее 80% сотрудников будут тестировать подчиненных за свой счет раз в неделю.

В Адыгее под запрет попало проведение массовых мероприятий, в том числе свадеб и похорон. Что же касается ношения масок, за соблюдением этого правила власти намерены следить особенно жестко. Нарушителям будут грозить административные меры.

Власти Москвы и Санкт-Петербурга, где ежесуточный прирост заболевших и смертей наиболее высокий, пока не сообщали об ужесточении коронавирусных ограничений.