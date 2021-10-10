Состояние арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось, ему требуется срочная госпитализация

Об этом объявил его личный врач Николоз Кипшидзе. По его словам, Саакашвили трудно самостоятельно ходить и говорить.

Саакашвили вернулся в страну 1-го октября, накануне местных выборов. Его арестовали, так как за время изгнания на Украине он уже был заочно осужден на 6 лет по нескольким уголовным делам. Сам Саакашвили своей вины не признает и считает свое преследование политическим, в связи с чем вскоре после ареста он объявил голодовку. Сегодня в Тбилиси прошла акция у парламента с требованием освободить политика, но в ней приняли участие лишь несколько сотен человек.