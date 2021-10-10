В Киеве прошли акции протеста у резиденции действующего и дома бывшего президентов

Госдачу Владимира Зеленского под Киевом пикетировали более сотни граждан, они жгли файеры. Возмущение протестующих вызвали действия украинских властей в истории с 33 задержанными на территории Белоруссии бойцами ЧВК Вагнера, выдачи которых требовала Украина в связи с их предполагаемым участием в конфликте в Донбассе.

Еще одна акция протеста прошла у дома Порошенко, причем в ее организации экс-президент обвинил команду нынешнего главы государства.