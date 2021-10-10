На площади Киевского вокзала в Москве на женщину наехал электробус, она скончалась, пишут в телеграм-канале столичного департамента транспорта. По предварительным данным, погибшую толкнул мужчину, с которым у нее произошел конфликт. В результате она упала под колеса электробуса, когда он подъезжал на остановку и получила травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.