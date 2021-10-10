В Мензелинском районе Татарстана сегодня утром разбился легкомоторный самолет L-410

На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали.

Власти отрицают, что причиной авиакатастрофы мог стать перегруз самолета. Ранее с такой версией в эфире телеканала РБК выступил председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов.

А начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов отметил, что маловероятна и ошибка пилотов.

Для семей погибших и пострадавших организовали центр помощи и работу психологов. Завтра начнутся процедуры опознания и выдачи тел.

Полеты самолетов L-410 до окончания расследования аварии приостановлены.

