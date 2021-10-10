Индия подаст заявку на проведение летней Олимпиады 2036-го года, объявил президент НОК Нариндера Батра

По его словам, если страна выиграет право проведения Игр, они пройдут в трех или четырех городах, а церемония открытия – в Ахмедабаде, на крупнейшем в мире стадионе «Мотера». После последней реконструкции в 2020-м его вместимость довели до 132 тысяч зрителей.

Интерес к проведению игр в разное время выражали представители Китая, Индонезии, Великобритании, Италии, Канады и Мексики, Германии и Израиля (совместные заявки), а также власти Владивостока, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани. Следующая летняя Олимпиада запланирована на 2024-й год в Париже, в 2028 Игры примет Лос-Анджелес.