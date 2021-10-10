Почти 40 полицейских пострадали в Риме в ходе протестов против паспортов вакцинации от коронавируса, такие данные приводит местное агентство Ansa. За участие в беспорядках, по данным канала Rai News 24, были задержаны 12 человек.

С 15-го октября в Италии вступает в силу система, по которой на рабочие места как в государственном, так и в частном секторе допускаются только лица с электронным свидетельством о вакцинации либо свежем отрицательном тесте на ковид. Аналогичная система еще в августе заработала во Франции, только там для непривитых закрыли общественные места и транспорт. Французы массово протестуют против так называемых «санитарных паспортов» каждые выходные уже более трех месяцев.