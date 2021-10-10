Главред Новой Газеты Дмитрий Муратов заявил, что ожидал присуждения Нобелевской премии мира всему своему коллективу, а не только лично себе. Об этом он рассказал в интервью германскому журналу Der Spiegel.

Муратов также сказал, что с премией его поздравили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, замглавы АП Сергей Кириенко и ряд других влиятельных персонажей. И подтвердил, что часть денег, полученных с премией, передаст на лечение детей, больных СМА.

Вместе с главредом «Новой» премию этого года разделила филиппинская журналистка Мария Рессе – с формулировкой «за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

