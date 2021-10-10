Президент Чехии Милош Земан госпитализирован в Центральный военный госпиталь в Праге и помещен в реанимацию, но его состояние оценивается как стабильное. Главврач госпиталя и по совместительству лечащий врач Земана Мирослав Заворал пояснил, что диагноз президента не будут оглашать без его согласия.

В последнее время 77-летний Земан передвигается на инвалидной коляске, кроме того, в сентябре его уже экстренно госпитализировали, но точные причины не ясны до сих пор. При этом тема здоровья Земана в последнее время оказалась в центре внимания СМИ поскольку, хоть Чехия и парламентская, а не президентская республика, недавно здесь прошли парламентские выборы, на которых с минимальным перевесом победила оппозиция, и именно президент, по конституции, играет ключевую роль в организации и утверждении итогов переговоров о формировании новой правящей коалиции.