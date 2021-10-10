В Оренбургской области власти запустили проект по обмену алкоголя на еду

Жителям предлагают сдавать спиртное в обмен на продуктовые наборы, стоимость которых в разы превышает стоимость сданного алкоголя.

Тем временем число жертв массового отравления контрафактным спиртным в регионе достигло 34 человек. Несколько подозреваемых арестованы.

По данным областного Минздрава, до половины всех жертв скончались еще до оказания медицинской помощи, из остальных многие умерли в первые часы после госпитализации, что говорит о крайней степени тяжести поражения. У некоторых в крови выявили следы не этилового, а метилового спирта.