В Набережных Челнах открыли центр помощи семьям пострадавших и погибших в крушении самолета L-410

Среди них – жители 7 регионов – в том числе соседних Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Ульяновской, Кировской и Челябинской областей. С ними также работают психологи. Место крушения осмотрит врио главы МЧС Александр Чуприян, дело об авиакатастрофе передано в центральный аппарат СК. У аэроклуба в Мензелинске образовался стихийный мемориал погибшим парашютистам, куда местные жители несут цветы.

Легкомоторный самолет пытался совершить аварийную посадку из-за отказа двигателя вскоре после взлета. 16 человек погибли, несколько выжили и госпитализированы в тяжелом состоянии.

