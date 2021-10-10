Основатель проекта Gulagu.net выпустил интервью с программистом, передавшим ему архив с видеозаписями пыток в тюрьмах

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин записал интервью с белорусским программистом Сергеем, который ранее передал им видеоархив с доказательствами пыток российских заключённых. Сам Сергей сказал, что отбывал срок в одной из колоний и сам наблюдал жестокое обращение со стороны полицейских.

Сергей подчеркнул, что хотел донести правду до людей и выразил надежду, что у него это получилось.

Это уже не первое видео из целого секретного архива, который недавно попал в распоряжение проекта. На записях заключенных пытают и насилуют по всей стране, от Саратова до Камчатки.