На острове Пальма в составе испанского Канарского архипелага обострилась ситуация с извержением вулкана Кумбре-Вьеха

Рухнула северная часть его кратера, из-за этого вниз по склону движутся гигантские каменные обломки – некоторые величиной с трехэтажный дом. Несколько упрощает ситуацию то, что практически все населенные пункты на пути потока уже эвакуированы.

Извержение длится уже около месяца, за это время инфраструктуре и сельхозугодьям острова был нанесен колоссальный ущерб. Лава покрыла сотни гектаров, часть ее дошла до океана, что вызвало выброс вредных газов в атмосферу. 6000 человек эвакуированы, пострадавших нет.