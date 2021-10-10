В Германии расследуют личную причастность Лукашенко к переброске нелегальных мигрантов в ЕС через Белоруссию

В Германии расследуют личную причастность Александра Лукашенко к переброске нелегальных мигрантов в Евросоюз через белорусскую территорию, пишет газета Bild. Ее источники утверждают, что власти Германии расценивают кризис на границах Белоруссии с Польшей и Литвой как организованный на государственном уровне – таким образом Минск пытается шантажировать Запад и добиваться отмены санкций.

Количество нелегалов на этих границах с начала года выросло на порядок – пропускать их белорусский режим начал в отместку за введенные против него новые санкции.