Телеведущая Ксения Собчак поможет жертвам ДТП с ее участием, объявил ее коммерческий директор Кирилл Суханов

Накануне автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье ехала Собчак, выехал на встречную полосу на трассе в Краснодарском крае и врезался в фольксваген. Сама телеведущая отделалась легкими травмами и улетела в Москву, во второй машине погибли, по разным данным, от 1 до 2 пассажиров. Водитель Собчак уже признал вину в ДТП, он отпущен под подписку о невыезде.