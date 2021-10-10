В Орске сотни человек обходят дома и предупреждают местных жителей об опасности употребления контрафактного алкоголя после массового отравления. Число его жертв уже выросло до 34 человек. Власти говорят, что зафиксировали 7 очагов в регионе, в которых распространялся такой алкоголь, причем в последние сутки тяжелые пациенты продолжают поступать в реанимации только из Орска.

По данным областного Минздрава, до половины всех жертв скончались еще до оказания медицинской помощи, из остальных многие умерли в первые часы после госпитализации, что говорит о крайней степени тяжести поражения. У некоторых в крови выявили следы не этилового, а метилового спирта.