Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что получила сотрясение мозга и ушибы внутренних органов в ДТП в Краснодарском крае. Она отказалась от госпитализации в Сочи и улетела в Москву.

Автомобиль Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Водитель телеведущей признал вину, при этом она настаивает, что не подгоняла его, и он нарушил правила по собственной инициативе.

В результате аварии погиб как минимум один человек. При этом водитель фольксвагена утверждает, что им помогали только водители проезжающих машин, а из мерседеса к ним никто не вышел – лишь через — 5-10 минут пассажиры оттуда пересели в такси.