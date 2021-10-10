Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новое видео с пытками заключенных в Саратовской области

На записи в туберкулезной больнице Саратова трое мужчин насилуют связанного – в какой-то момент видеоряд обрывается, но продолжается звуковая дорожка – слышно, как насилуемый плачет и умоляет своих мучителей остановиться.

Это уже не первое видео из целого секретного архива, который недавно попал в распоряжение проекта. На записях заключенных пытают и насилуют по всей стране, от Саратова до Камчатки. Эти видеозаписи затем использовались для шантажа жертв и отчетности перед начальством. В общей сложности в архиве 40 гб и около тысячи файлов. Несколько чинов ФСИН уже подали в отставку, возбуждены уголовные дела.

