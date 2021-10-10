В Индии арестовали сына главы местного МВД по обвинению в убийстве участников акции протеста

Его заподозрили в том, что он на своем внедорожнике сбил вышедших на митинг фермеров.

Аресту Ашиша Мишры предшествовал его 10-часовой допрос в отделе полиции, передает агентство «Интерфакс». Следователи утверждают, что сын главы индийского МВД не представил никаких доказательств того, что его не было ни в одном из автомобилей, протаранивших группу фермеров в ходе акции протеста. Трагедия произошла в начале недели, в результате наезда машины погибли четыре человека, еще столько же, в том числе и водитель – после начавшихся беспорядков. Сам автомобиль был сожжен.

Одни очевидцы утверждают, что опознали в числе пассажиров сына высокопоставленного чиновника, другие и вовсе говорят, что еще в одной машине сидел сам министр внутренних дел. Глава МВД, впрочем, настаивает, что никого из его родственников в момент наезда на фермеров во внедорожнике не было, а сам инцидент якобы был вызван тем, что водитель не справился с управлением из-за агрессии протестующих. Но индийская пресса утверждает, что министр за несколько дней до инцидента лично угрожал митингующим.

Протесты фермеров в Индии не прекращаются уже около года, возле основных автомагистралей они разбили лагеря. Митингующие жалуются на то, что из-за новых законов вынуждены продавать урожай крупным корпорациям по низким ценам. В правительстве, в свою очередь, уверяют, что реформа направлена на модернизацию сельского хозяйства.