Десятки полицейский устроили облаву на трудовых мигрантов в Петербурге

Поймали даже граждан Африки.

Более 2 тысяч квартир проверили полицейские в ходе рейда в районе станции метро «Парнас» на севере Петербурга. Сотрудники МВД прошлись по многоэтажным домам. Искали не только так называемые «резиновые» квартиры, но и проверяли крыши и подвалы домов. По закону они должны быть закрыт. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В операции участвовало 70 участковых. Так нашли квартиру, в которой проживали 12 мигрантов. Еще в одной, которую хозяин нелегально сдавал, разбудили трех уроженцев Нигерии. Их вместе с еще 54 иностранцами, которые не смогли предоставить на месте документы о легальном пребывании в РФ, увезли в отделы полиции. Там в отношении 32 человек составили административные протоколы. Помимо проверки квартир, полицейские патрулировали близлежащие жилые кварталы. Впрочем, местные алкоголики отделались лишь профилактической беседой.

Добавим, согласно последним данным МВД, число преступлений, которые совершили иностранцы в России за восемь месяцев этого года, выросло по сравнению с аналогичным периодом почти на 6%.