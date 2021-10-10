В Татарстане разбился самолет с парашютистами, погибли почти 20 человек, есть и выжившие

Главврач городской больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах Марат Мухамадеев сказал, что пострадавшие при крушении самолёта L-410 всё ещё находятся в реанимации, но состояние большинства стабильное.

Мухамадеев подчеркнул, что в больнице есть необходимые препараты для диагностики и лечения пациентов.

Член комиссии при президенте РФ по вопросу развития авиации общего назначения России, директор авиационно-учебного центра гражданской авиации «Авиационная школа «Гамаюн» Юрий Выходцев сказал «Эху Москвы», что за состоянием самолетов нужно следить, а не запрещать полеты.

Юрий Выходцев сказал, что аварии чаще всего случаются из-за человеческого фактора.