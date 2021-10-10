Синоптики прогнозируют окончание бабьего лета в Москве в середине следующей недели

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в среду столичный регион накроет атмосферный фронт. Начнутся дожди, причем за четверг и пятницу может выпасть треть месячной нормы осадков. Ночные температуры будут все также в районе нескольких градусов выше ноля, а вот дневные снизятся – столбики термометров перестанут подниматься выше 10 градусов.