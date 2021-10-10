В Индии арестован сын главы МВД, которого подозревают в убийствах протестующих фермеров

Полиция штата Уттар-Прадеш считает, что Ашиш Мишра был во внедорожнике, который врезался в толпу на акции протеста 3-го октября – тогда погибли 4 человека. Сына чиновника при этом опознали очевидцы. Водителя внедорожника протестующие убили, а машину сожгли. В общей сложности в ходе беспорядков погибли 8 человек, в том числе 1 журналист.

Глава МВД Аджай Мишра утверждает, что в момент наезда на людей во внедорожнике его сына не было. А семейный водитель якобы просто не справился с управлением. Тем не менее, за несколько дней до этого его сын публично угрожал фермерам.

Протесты сельхозработников против снижения минимальных закупочных цен на их продукцию по всей Индии идут уже около года.