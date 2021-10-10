США исключили часть россиян из санкционных списков ради визита в Москву находящейся под российскими санкциями В.Нуланд

США исключили часть россиян из санкционных списков в обмен на визит в Москву находящейся под российскими санкциями замгоссекретаря Виктории Нуланд. Об этом объявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. На вопрос журналистов о том, с каких именно российских граждан сняли ограничения, Захарова при этом отвечать не стала.

Нуланд приедет в Москву завтра. Она встретится с дипломатами и официальными лицами в других ведомствах «для обсуждения ряда двусторонних региональных и глобальных вопросов. В частности, она собирается провести переговоры с замглавы МИДа Сергеем Рябковым.