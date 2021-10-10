Основатель проекта Gulagu.net выпустил интервью с программистом, передавшим ему архив с видеозаписями пыток в тюрьмах

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин выпустил интервью с программистом, передавшим ему архив с видеозаписями пыток в российских тюрьмах. Это белорус по имени Сергей, который был осужден по статье о наркотиках. Он получил доступ к записям, когда его назначили программистом в одной из саратовских колоний, в которой он сидел. То, что он видел, Сергей называет отвратительным, а себя – приспособленцем к системе, хотя он никогда не участвовал ни в каких издевательствах и в итоге предал их огласке. Сейчас Сергея эвакуировали за пределы России и СНГ.

Часть видео уже опубликована. На них заключенных пытают и насилуют по всей стране, от Саратова до Камчатки. Эти видеозаписи затем использовались для шантажа жертв и отчетности перед начальством. В общей сложности в архиве 40 гб и около тысячи файлов. Несколько чинов ФСИН уже подали в отставку, возбуждены уголовные дела.