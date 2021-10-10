Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали

Земан находится в военном госпитале Праги в отделении интенсивной терапии. Агентство Рейтер пишет, что госпитализация связана с обострением уже имеющихся заболеваний. При этом лечащий врач президента диагноз называть отказался. Известно, что Милош Земан уже долгое время страдает от невропатии ног, жалуется на нарушение слуха и пониженное артериальное давление, а ранее наблюдался по поводу сахарного диабета. По данным местных СМИ, к госпиталю приехали жена и дочь президента.

77-летнего главу государства отвезли в больницу из загородной резиденции, где ранее у него прошла встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Политические союзники обсудили итоги парламентских выборов, на которых партия действующего главы правительства проиграла.

Сам Бабиш не стал оспаривать результаты голосования и признал, что возглавляемое им движение ANO («Акция недовольных граждан») не получило нужной поддержки.

Незадолго до выборов против премьер-министра выступил его сын. Он хотел дать показания по делу о мошенничестве с субсидиями ЕС, в причастности к которому обвиняют премьера. Андрей Бабиш настаивает на том, что его сын страдает психическим расстройством.

Милош Земан в ближайшие дни должен был провести с лидерами партий-победителей переговоры о создании нового кабинета министров и поручить его оформление.