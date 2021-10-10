Правозащитный проект «Гулагу.нет» опубликовал новые видео пыток заключенных в саратовской тюремной больнице

Ролик содержит запись пытки над заключенным. Он датирован февралем прошлого года. На нем видно, как двое мужчин насилуют привязанного человека, который просит прекратить издевательства.

По словам основателя проекта «Гулагу.нет» Владимира Осечкина, руководителем и организатором этих пыток является заместитель начальника отдела собственной безопасности регионального управления ФСИН Юрий Вдовин. Он мог курировать тех осужденных, которые принимали участие в пытках.

Но при этом Осечкин считает, что к «пыточному конвейеру» в местах заключения причастны и сотрудники центральных аппаратов ФСБ и ФСИН. Эти факты, добавил правозащитник, российская власть пытается скрыть, наказывая только региональных функционеров.

С начала октября проект «Гулагу.нет» публикует серию видеозаписей с пытками заключенных. В результате ФСИН уволила несколько рядовых и нерядовых сотрудников, а Следственный комитет возбудил уголовные дела. При этом правозащитники планируют публиковать записи пыток и дальше.