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18:07, 10 октября 2021

Еще двух фигурантов дела об отравлении суррогатным алкоголем арестовали в Оренбургской области

Двое местных жителей, мужчина и женщина, по данным прокуратуры, занимались нелегальным хранением и продажей поддельного алкоголя под видом известных марок, которые пользовались наибольшей популярностью у населения. По решению суда оба подозреваемых будут находиться под стражей до декабря. Ранее в Оренбургской области следователи обнаружили два склада и пункт производства, откуда изъяли около 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которую направили в лабораторию. Генеральная прокуратура возбудила уже 6 уголовных дел и объединила их в одно производство. Задержаны десять человек, восемь из них заключены под стражу. По данным местного Минздрава, за медицинской помощью обратились около 70 человек, 32 погибли. Власти утверждают, что так называемую «палёнку» разливали по бутылкам и продавали по всей области. В телах умерших при вскрытии обнаружили следы метанола. В отдельных случаях его дозировка превышала смертельную для человека в 5 раз.

Областные власти призывают местных жителей воздержаться от употребления алкогольных напитков до полного завершения расследования. Дело взяла на контроль Генеральная прокуратура.


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