В Татарстане потерпел крушение легкий самолет L-410 с парашютистами

Из двадцати двух человек, находившихся на борту, шестнадцать погибли. Пока прозвучали две основные версии трагедии. По словам президента Татарстана Рустама Минииханова, который побывал на месте катастрофы, пилоты еще в воздухе доложили о неполадках на борту.

Причиной отказа одного из двигателей самолета могло стать попадание в него птицы.

По другой версии, которую в эфире РБК выдвинул председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов, самолет оказался перегружен.

Какая из двух версий окажется приоритетной, покажет следствие, которое уже началось. На период расследования причин катастрофы организация ДОСААФ отменила все полеты самолетов модели L-410. Кстати, это уже третья катастрофа самолетов этого типа в России с начала года. Главврач городской больницы скорой помощи в Набережных Челнах Мурат Мухамадеев рассказал, что пострадавшие в сегодняшнем крушении пока размещены в реанимации.

Пострадавшие в катастрофе будут переведены в Москву. За ними из Жуковского уже прилетел спецборт МинЧС. Пока всех родственников погибших и пострадавших разместят в гостинице аэроклуба, заявил глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов.

Тела погибших перевезут в Набережные Челны, где завтра начнется опознание.

Аэроклуб расположен в небольшом городе Мензелинск на северо-востоке Татарстана. Несмотря на это он далёк от того чтобы называться провинциальным кружком любителей парашюта. Это спортивный центр федерального масштаба, где проводят полноценное обучение и соревнования. На его базе тренируются даже будущие космонавты. Он в пятёрке лучших организаций ДОСААФ. Аэроклуб проводил чемпионат мира и два европейских первенства по парашютному спорту, устраивал многочисленные национальные турниры. Нареканий к его работе никогда не было, уверяет руководство. Между тем это уже не первая трагедия. В мае 18-го года двое парашютистов разбились во время прыжка с самолета: их парашюты запутались между собой в воздухе, люди погибли. Комиссия ДОСААФ по итогам проверки обвинила в случившемся парашютистов. Аэроклуб после недельного перерыва продолжил работу. Прыжки с парашютами, кстати, не единственная услуга, которую клуб предоставляет любителям покорить небо. Их приглашают обучиться групповой и купольной акробатике, они так или иначе связаны с парашютным спортом. В парке клуба самолеты L-410 – один из них сегодня потерпел катастрофу и Ан-28. В октябре каждые выходные в клубе судя по информации на сайте были запланированы прыжки с парашютом. Самолётом, который разбился сегодня и погибли 16 человек, управляли очень опытные пилоты. Родные одного из них, Михаила Беляева – ему было 60 лет — рассказали, что он летал с 19ти, у него была отличная реакция, и он мог грамотно среагировать на экстренную ситуацию.

А сегодня у здания аэроклуба в Мензелинске появился стихийный мемориал. Местные жители приносят сюда цветы в память о погибших парашютистах. Завтрашний день объявлен в Татарстане траурным.